Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, 11 з них були українцями

Україна та інші члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 подають позов проти Ірану за збиття літака. Про це йдеться у заяві МЗС України.

Члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 представляють Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію. Група зазначила, що так і не досягла згоди з Іраном щодо організації арбітражу відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації.

«Відповідно, Координаційна група має намір продовжувати колективні зусилля, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» шляхом якнайшвидшого передання спору до Міжнародного Суду ООН», — йдеться у заяві.

Як інформував ZAXID.NET, літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився вночі 8 січня 2020 року невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту «Імам Хомейні» в Тегерані. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед жертв авіакатастрофи — 11 українців.

Спочатку влада Ірану не визнавала факт збиття, але через деякий час підтвердила, що літак помилково збили протиповітряні сили країни. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.

У липні 2020-го у Франції успішно розшифрували дані обидвох «чорних скриньок» збитого літака. В МЗС України заявили, що розшифрування підтвердило: лайнер упав унаслідок влучення в нього ракети, а на момент збиття він був справний. У квітні 2023 року Іран засудив 10 військовослужбовців до тюремного ув'язнення за звинуваченням у причетності до збиття українського авіалайнера, водночас влада країни перед тим відмовилась обговорювати питання компенсацій потерпілим.

Розслідування катастрофи іранською стороною неодноразово критикувала як Україна, так і інші країни, причетні до аварії.