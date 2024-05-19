33-річна водійка «ВАЗ» загинула на місці події

У селі Кам’янка Чернівецької області зіткнулися автомобілі Jeep та «ВАЗ». Внаслідок аварії загинула 33-річна водійка «ВАЗ». Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Чернівецької області.

Подія трапилась у суботу, 18 травня, на вулиці Головній. Попередньо поліцейські встановили, що 38-річний чернівчанин, керуючи автомобілем Jeep, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «ВАЗ-2104», яким керувала 33-річна жінка.

«Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водійка автомобіля “ВАЗ” отримала численні тілесні ушкодження та загинула на місці події. Тіло загиблої поліцейські направили для проведення судово-медичної експертизи», – йдеться у повідомленні.

Також внаслідок зіткнення травми отримала 15-річна пасажирка «ВАЗ-2104». Лікарі надали дівчині медичну допомогу на місці події, госпіталізації вона не потребувала.

Поліцейські внесли відомості про дорожньо-транспортну пригоди до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Водія автомобіля Jeep правоохоронці затримали.

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 травня, у Вараші Рівненської області у ДТП загинув 17-річний мотоцикліст. Хлопець зіткнувся із маршруткою.