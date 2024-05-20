У ніч на понеділок, 20 травня, Росія атакувала Львівщину трьома безпілотниками Shahed. Їх вдалося знищити. Про це повідомив очільник Львівщини Максим Козицький.

«Під час нічних тривог на Львівщину залетіли три ворожі безпілотники типу Shahed. Їх знищили силами та засобами протиповітряної оборони нашої області», – повідомив Максим Козицький.

Очільник Львівщини зазначив, що жертв чи постраждалих у Львівській області нема. Обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури не постраждали. Системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

Додамо, повітряну тривогу на Львівщині оголошували двічі. Вперше сповіщення про небезпеку пролунало о 02:56, а 0 04:25 оголосили відбій тривоги. Вдруге повітряна небезпека тривала з 04:59 до 06:05.

P.S. Як згодом уточнив очільник Львівщини Максим Козицький, внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника на лісництві у Золочівському районі почалася пожежа. Площа займання охопила майже один гектар лісу. Пожежу загасили.

«Жертв та постраждалих, за попередньою інформацією, нема. Займання гасили вогнеборці та працівники лісництва. Всього – 25 людей. Залучали три одиниці спецтехніки і цистерну», – зазначив Козицький.

Зазначимо, у ніч на понеділок, 20 травня, російські окупанти випустили по Україні ударні безпілотники. Окупанти намагалися атакувати південні та західні регіони України, а також Полтавщину. Загалом цього разу над Україною збили 29 з 29 ударних безпілотників, які запустив окупант.