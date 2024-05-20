Безпілотники протягом ночі атакували південні та західні області України

У ніч на понеділок, 20 травня, російські окупанти випустили по Україні ударні безпілотники. Окупанти намагалися атакувати південні та західні регіони України, а також Полтавщину, йдеться у повідомленнях Повітряних сил.

Першу повітряну тривогу, пов’язану з атакою БпЛА, прес-служба Повітряних сил оголосила приблизно об 23:15 19 травня – тоді українські військові зафіксували дрони типу Shahed на Херсонщині, які рухалися північно-західним курсом. Згодом, приблизно о 23:35, рух безпілотників виявили на Миколаївщині.

До приблизно 03:00 у повітряний простір України заходили нові безпілотники з півдня. Усі вони мали північно-західний курс та рухалися в сторону Вінниці та Хмельницького. Перші дрони дісталися Хмельницької області приблизно о 02:00.

«БпЛА з Вінницької області заходять у Хмельницьку область, курс західний», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Крім того, приблизно о 02:55 ударні дрони росіян зафіксували на Тернопільщині. Вони також рухалися на захід.

Приблизно о 03:15 Повітряні сили виявили ворожі безпілотники, які рухалися в бік Полтавської області, над Сумщиною. Згодом, приблизно о 05:15 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА на півдні та півночі Миколаївщини, в центрі Полтавщини та на Тернопільщині, звідки дрони рухалися до Львівської області.

О 06:05 у прес-службі Повітряних сил оголосили відбій повітряної тривоги для всіх областей, окрім Миколаївської. Приблизно о 06:30 загроза застосування БпЛА зникла і там.

Скільки безпілотників знищила Україна за ніч

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що вночі росіяни застосували проти українських областей 29 БпЛА Shahed. Українці збили всі ворожі повітряні цілі, випущені з Приморсько-Ахтарська та Курська.

«До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. В результаті протиповітряного бою усі 29 “шахедів” збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях», – повідомив Микола Олещук.

Результат роботи ППО у ніч на 20 травня – всі дрони збили

16 з 29 безпілотників збили на Миколаївщині, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, внаслідок падіння уламків постраждала жінка – вона отримала опіки.