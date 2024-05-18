Робота української ППО

В ніч на суботу, 18 травня, окупанти вкотре атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed. Українські захисники знищили всі випущені росіянами дрони. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Росіяни атакували українські регіони 13 ударними дронами, які запустили з районів Приморсько-Ахтарська та Курська (Росія).

«В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 «шахедів», – повідомили у Повітряних силах.

Зазначається, що вночі ППО працювала у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

За даними голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, вночі БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. Постраждалих немає.

Як повідомили в «Укренерго», вночі російські дрони атакували два об’єкти енергетичної інфраструктури у центральному та східному регіонах.Зазначається, що споживачів не знеструмлювали, а на об’єктах працюють ремонтні бригади.

Нагадаємо, в ніч на п’ятницю, 17 травня, українські захисники знищили всі 20 ударних БпЛА, випущені росіянами по Україні.