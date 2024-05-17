В ніч на п’ятницю, 17 травня, українські військові знищили всі 20 ударних безпілотників типу Shahed, які росіяни випустили по Україні. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Зазначається, що російські окупанти атакували Україну з Приморсько-Ахтарська та Курська (Росія). В результаті протиповітряного бою українські захисники збили всі 20 ударних БпЛА у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

«До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби», – повідомили у Повітряних Силах.

Зазначимо, що вночі росіяни також завдали ракетного удару по Харкову. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, зафіксовані влучання в Основʼянському та Новобаварському районах міста. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, в ніч проти п’ятниці, 10 травня, росіяни намагалися атакувати ударними БпЛА південь України: Одеську, Харківську та Миколаївську область. Тоді українські захисники також знищили всі російські дрони.