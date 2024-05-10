За ніч українська ППО знищила всі 10 дронів-камікадзе

У ніч на п’ятницю, 10 травня, російські окупанти вчергове випустили по Україні ударні безпілотники Shahed. Всього за ніч Україну атакували 10 дронів, усі з них вдалося збити, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Микола Олещук уточнив, що росіяни випустили безпілотники типу Shahed-131/136 із території тимчасово окупованого Криму. Дрони-камікадзе атакували південь України, де їх успішно збили українські військовослужбовці.

«В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей», – повідомив командувач Повітряних сил.

Результат роботи ППО вночі 10 травня

За даними командувача Повітряних сил, окупанти також обстріляли Харківщину з території Бєлгородської області. Для цього вони застосували дві зенітні керовані ракети, збити які не вдалося. Міський голова Харкова Ігор Терезов повідомив, що росіяни вчергове обстріляли житлову забудову міста – наслідки атаки та кількість постраждалих уточнюється.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти атакували місто приблизно о 03:20. Внаслідок російського обстрілу виникла пожежа у трьох житлових будинках, ще 12 приватних будинків пошкодила ударна хвиля.

За даними Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу постраждала 72-річна жінка та 11-річна дитина.