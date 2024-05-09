За ніч ППО знищила 17 із 20 ворожих безпілотників

У ніч на четвер, 9 травня, російські окупанти атакували Одещину 20 дронами-камікадзе Shahed. 17 із них вдалося збити, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Згодом у прес-службі ДСНС повідомили про влучання БпЛА на Миколаївщині.

Повітряну тривогу, пов’язано з атакою БПЛА на південь України, оголосили приблизно о 00:20 9 травня. У прес-службі Повітряних сил уточнили, що безпілотники рухаються в сторону Одеської області.

Повітряна тривога на Одещині тривала приблизно дві години. Місцеві Telegram-канали повідомили, що в області та в Одесі працювала ППО.

Зранку 9 травня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що ППО знищила переважну більшість ворожих безпілотників, випущених по Одещині. Загалом українські оборонці збили 17 із 20 дронів.

Результат роботи ППО у ніч на 9 травня

Микола Олещук уточнив, що ударні БпЛА типу Shahed-131/136 росіяни випустили з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. На момент публікації наслідки падіння трьох дронів, які не вдалося збити, а також падіння уламків БпЛА, невідомі.

Вранці 9 травня у прес-службі ДСНС повідомили, що росіяни також атакували безпілотниками Миколаївську область. Внаслідок влучання БпЛА виникла пожежа цивільної будівлі.

«В результаті влучання БпЛА частково зруйновано двоповерхову будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайської громади Миколаївського району, виникла пожежа. Пожежа ліквідована на площі 200 м²», – повідомили у прес-службі ДСНС.

Постраждалих внаслідок атаки, за попередньою інформацією, немає.

Зазначимо, рано вранці 9 травня окупанти також обстріляли дніпропетровський Нікополь з РСЗВ «Град». Внаслідок російської атаки загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня росіяни атакували Одесу балістичними ракетами, влучивши у житлову забудову. Внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще троє отримали поранення.

Ввечері того ж дня окупанти обстріляли сортувальне відділення «Нової пошти» в Одесі. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 14 людей. «Нова пошта» повідомила, що внаслідок нічного удару по депо та відділенню в Одесі знищено 904 відправлення вартістю 3 млн грн.