Окупанти обстріляли місто з РСЗВ «Град»

Російські окупанти вранці четверга, 9 травня, атакували дніпропетровський Нікополь з артилерії. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще двоє отримали поранення, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки – 39 та 67 років. Місто росіяни обстріляли з самого ранку», – повідомив Сергій Лисак.

За словами голова Дніпропетровської ОВА, внаслідок влучань загорівся один приватний будинок, ще два отримали ушкодження. Окрім цього, обстріли пошкодили п’ять багатоквартирних будинків, магазин, господарські споруди, а також газогін та два торговельні павільйони.

Для атаки росіяни застосували РСЗВ «Град». До того, за словами Сергія Лисака, окупанти випустили по Нікополю FPV-дрони.

Нагадаємо, у ніч на 9 травня росіяни атакували південь України, випустивши по Одещині та Миколаївщині 20 БпЛА Shahed. Внаслідок влучання на Миколаївщині загорілося приміщення старого будинку культури, в Одесі про постраждалих чи руйнування наразі невідомо.