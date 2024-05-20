Під час обшуку в затриманого вилучили підроблені доларі та інші докази

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області повідомили про підозру львів’янину, який планував збути підроблені 6 тис. доларів США.

За даними БЕБ Львівщини, мешканець Львова хотів продати 6 тис. підроблених доларів США за ціною вдвічі дешевшою від ринкової. Правоохоронці викрили його під час контрольної закупки 300 фальшивих доларів США.

Фальшивомонетника затримали у Львові

«Фігурант також легалізував частину отриманих коштів, придбавши євро», – йдеться в повідомленні БЕБ.

Фальшивомонетника затримали, йому вже оголосили про підозру в збуті підроблених грошей та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 209 ККУ).