Фальшивки не міг розпізнати навіть спеціальний детектор

Правоохоронці Тернопільщини затримали трьох чоловіків, які намагалися збути високоякісні фальшиві долари в чотирьох західних областях. Під час обшуків окрім підробленої валюти в членів організованої злочинної групи вилучили ще й наркотики та вогнепальну зброю. Чоловікам оголосили про підозру та заарештували.

До правоохоронців Тернополя надійшло повідомлення з одного з обмінників міста, що невідомі чоловіки намагалися збути якісні підробки доларів. Поліцейські не одразу затримали фальшивомонетників, а почали відстежувати їхні пересування та спроби продати стодоларові банкноти в різних обмінних пунктах.

Оперативники з’ясували, що до збуту причетні троє жителів Київщини. Двоє із підозрюваних – уродженці країн Кавказу. Фальшиву американську валюту чоловіки реалізовували на Тернопільщині, Буковині, Хмельниччині та Закарпатті, повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі.

У жовтні 2023 року оперативники разом із бійцями роти поліції особливого призначення Київщини провели у житлових та нежитлових приміщеннях Обухова, які належали підозрюваним, дев’ять санкціонованих обшуків.

«Під час обшуку вилучили високоякісну підроблену валюту, яку навіть не розпізнавав спеціальний детектор, 2,5 кілограма коноплі, зброя, набої, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, сім-картки​​​», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 4 березня.

Наразі правоохоронці та слідчі департаменту стратегічних розслідувань з’ясовують, звідки зловмисники брали фальшиву валюту, а також де вона виготовлялася. Затриманим чоловікам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 199 КК України (Збут підробленої валюти організованою злочинною групою).

Двом підозрюваним обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Питання щодо третього вирішується. Також правоохоронці працюють над тим, що чоловікам повідомити про підозру також і за іншими статтями, зокрема за фактом вилучення зброї та наркотичних засобів.