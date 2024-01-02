Шахраям вдалось ошукати трьох потерпілих із Прикарпаття та Львівщини на майже 200 тис. грн

Прикарпатські поліцейські затримали мешканців Чернівецької області, які збували підроблену валюту, скуповуючи дорогі мобільні телефони. Шахраям вдалось ошукати трьох потерпілих із Прикарпаття та Львівщини на майже 200 тис. грн. Їм загрожує до десяти років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 2 січня, організатором групи є 19-річний житель Чернівців, а співучасниками – 19-річний та 24-річний буковинці.

«До івано-франківських поліцейських надійшла заява від мешканця обласного центру, який повідомив, що двоє невідомих осіб заволоділи двома мобільними телефонами iPhone 14 pro, розрахувавшись за них іноземною валютою з явними ознаками підробки. Таким шахрайським способом їм вдалось ошукати трьох потерпілих із Прикарпаття та Львівщини на майже 200 тис. грн», – інформують у поліції.

Правоохоронці провели 18 обшуків за місцями реєстрації та проживання шахраїв, в їхніх автомобілях, а також на місцях реалізації мобільних телефонів, які вони купили за фальшиву валюту. За інформацією Івано-Франківської обласної прокуратури, підозрюваним обрали запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внести по 214 тис. грн застави кожному. За шахрайство і збут підроблених грошей буковинцям загрожує до десяти років ув’язнення.