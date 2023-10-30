У фальшивомонетників знайшли дві тисячі доларів

Поліція затримала в Обухові Київської області двох учасників групи, яка продавала фальшиві долари в Тернополі. Окрім грошей, у них також вилучили зброю й наркотики.

Як повідомив у понеділок, 30 жовтня, департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, ще у березні правоохоронці почали відпрацьовувати інформацію про те, що в Тернополі невідомі реалізовують фальшиві стодоларові купюри. У жовтні, після збору достатніх доказів, поліцейські спільно із бійцями роти поліції особливого призначення Київщини провели одразу вісім санкціонованих обшуків у житлових та нежитлових приміщеннях в Обухові. Під час обшуків вони виявили та вилучили понад 2000 доларів США, близько десяти кілограмів подрібненої рослинної речовини зеленого кольору, схожої на коноплі, зброю та набої, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, SIM-картки.

«Експерти кажуть, що підроблена валюта надзвичайно якісна, оскільки її навіть не розпізнав спеціальний детектор. Слідчі з'ясовують, звідки зловмисники брали фальшиву валюту, а також де вона виготовлялася», – зазначили у поліції.

Двом учасникам злочинної групи вже оголосили підозру у збуті підроблених грошей. Також їм

інкримінують незаконне поводження зі зброєю й незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів. Питання щодо третього учасника групи вирішується.