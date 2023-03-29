Шахраї брали в оренду приміщення кіосків під нібито пункт обміну валют і відразу проводили «ремонт»: робили отвір у стелі для квадрокоптера та ще один у стіні для втечі «касира»

Правоохоронці викрили групу шахраїв, які облаштовували фіктивні пункти обміну валют в МАФах та за допомогою дрона викрадали гроші у клієнтів. Працівник «обмінника» втікав через отвір у стіні. Як повідомили у Нацполіції, шахраїв викрили у Львові, але вони «працювали» й у інших областях.

Як повідомила Нацполіція 29 березня, шахраї брали в оренду приміщення кіосків під нібито пункт обміну валют і відразу проводили «ремонт»: робили отвір у стелі для квадрокоптера та ще один у стіні для втечі «касира».

Коли «касирка» отримувала гроші для обміну, вона відразу телефонувала «керівнику» з проханням «відкрити сейф» – це і був сигнал для спільника – оператора безпілотника. Потім вона перекладала гроші в сітку, прикріплену до дрона, і знову телефонувала «керівнику», але цього разу просила «закрити сейф»: після цих слів безпілотник із грішми зникав, а працівниця «обмінника» втікала через «запасний вихід».

До складу злочинної групи входило п’ятеро осіб: троє чоловіків і двоє жінок, які чітко розподілили між собою «функції». Наразі підтверджено три випадки шахрайства на загальну суму майже 50 тис. євро та 25 тис. доларів.

Поліцейські затримали фігурантів під час чергової спроби шахрайства. Дрон із грішми, які вони намагалися привласнити, вдалося посадити. На відео правоохоронців є свідчення одного з потерпілих, який хотів обміняти у цьому «обміннику» у Львові 25 тис. доларів. Оголошення про обмін валюти за вигідним курсом він знайшов на сайті Мінфіну. Під час того, як він спробував обміняти гроші у шахраїв, їх викрили правоохоронці.

Наразі всім учасникам організованої злочинної групи оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.