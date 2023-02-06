Під час обшуків у фігурантів вилучили готівкову валюту

Правоохоронці Львівщини викрили міжнародний конвертаційний центр, до якого входили понад 30 фіктивних фірм. Протягом 2020-2022 років через їхні рахунки було перераховано загалом понад 2,5 млрд грн.

Як розповіли в прокуратурі Львівщини, конвертаційний центр, який організувала група осіб, надавав послуги з конвертації грошей із безготівкової форми в готівку та криптовалюту, а також мінімізації податкових зобов’язань в сфері інвестицій і валютних операцій. Організатор конвертаційного центру, за даними Бюро економічної безпеки, з початку повномасштабної війни переховується в Об'єднаних Арабських Еміратах.

До конвертаційного центру входили понад 30 товариств. Такі підприємства надавали документальне підтвердження безтоварних фінансових операцій, які фактично не проводились. Також через конвертцентр відмивалися кошти суб’єктів господарювання, які не були сплачені як податки до бюджету, через мережу пов’язаних фінансових установ.

Під час обшуків вилучили велику суму готівки, печатки та інші докази

Після цього відбувались акумулювання та видача грошей замовникам. Клієнтами конвертаційного центру були суб’єкти господарювання різних галузей, фізичні особи і так звані «транзитні підприємства», які входять до інших конвертаційних груп.

«Зафіксовано, що протягом 2020-2022 років через рахунки 20 підприємств з ознаками фіктивності перераховано понад 2,5 млрд грн. За останні місяці обіг конвертцентру становив близько 600 млн грн», – повідомили в прокуратурі.

Під час обшуків в офісах та за місцем проживання учасників групи у Львівській, а також Київській, Дніпропетровській та Одеській областях, знайшли та вилучили майже 165 млн грн готівки, понад 200 печаток фіктивних іноземних офшорних компаній, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Кримінальне провадження розслідують за фактами легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 ККУ). Правоохоронці вирішують питання оголошення підозри фігурантам та накладення арешту на вилучене майно.