Правоохоронці провели обшуки в кабінетах підприємств та вилучили докази

Львівські правоохоронці викрили конвертаційний центр, який надавав послуги з несплати податків. Підозрюваною у цій справі є директорка львівської фірми «АЇР-ТОРГ» Зоряна Лесик. Першим про викриття схеми ухилення від сплати податків 23 серпня повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, а вже наступного дня в прокуратурі та поліції оприлюднили подробиці.

За даними прокуратури та поліції Львівщини, припинено діяльність так званої «транзитно-конвертаційної» групи підприємств, які здійснювали свою діяльність на території Львова.

«Встановлено, що вказані підприємства надавали послуги з мінімізації податкових зобов’язань та штучного формування податкового кредиту іншим суб’єктам господарювання, шляхом документального відображення фінансово-господарських операцій, без їх реального проведення», – йдеться в повідомленні прокуратури 24 серпня.

Під час обшуків вилучили велику кількість печаток та чорнову документацію

У справі провели низку обшуків в офісах та за місцем діяльності підприємств – вилучили чорнову бухгалтерію та записи, комп’ютерну техніку, бази даних, податкові накладні, кілька десятків печаток різних підприємств та інші речові докази.

У результаті повідомили про підозру 50-річній директорці львівської фірми в ухиленні від сплати податків (ч.1 ст.212 ККУ). За даними поліції, директорка (вона ж – головний бухгалтер) незаконно сформувала податковий кредит з податку на додану вартість, в результаті чого не сплатила до державного бюджету понад 3,2 млн грн.

Підозрюваній загрожує штраф та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки. Невдовзі суд обере їй запобіжний захід, також прокурори клопотатимуть про та накладення арешту на її майно.

Правоохоронці не розголошують назву фірми, яку викрили на ухиленні від сплати податків. За даними ZAXID.NET, підозрюваною є директорка львівського ТзОВ «АЇР-ТОРГ», мешканка Городка Зоряна Лесик. За даними YouControl, фірма зареєстрована три роки тому у Львові. ЇЇ основний вид діяльності – «діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами». Після оголошення директорці підозри «АЇР-ТОРГ» припинило свою діяльність, як і низка інших фірм, пов'язаних із Зоряною Лесик.