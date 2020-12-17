У 2020 році центр проконвертував близько 20 млрд грн

У Львові виявили один з найбільших конвертаційних центрів України, до якого входило понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях України. Його річний оборот становив 20 мільярдів гривень. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«Протиправну діяльність конвертцентру правоохоронці Львівщини документували з вересня. Під час проведення 31 обшуку на території кількох областей виявлено та вилучено готівки на близько 60 млн грн, зокрема майже 1 млн доларів США, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту. Крім цього, бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно», – зазначено у повідомленні Венедіктової.

фото прокуратури і СБУ

У 2020 році через підробку документів та так звані «скрутки» ПДВ центр проконвертував близько 20 млрд гривень. Обіг коштів на банківських рахунках 70 фіктивних підприємств, які працювали на Львівщині та Рівненщині, становив понад 1,7 млрд грн в місяць.

У СБУ додали, що конвертаційний центр організували двоє львівських бізнесменів. Вони допомагали підприємствам ухилитися від сплати податків при виконанні робіт, наданні послуг та постачанні товарів за бюджетні кошти.

«Організатори забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення валових витрат, конвертацію коштів, документальне «прикриття» безтоварних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ. Зловмисники також «допомагали» замовникам з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом», – розповіли у прес-службі СБУ.

Розслідування проводить Львівська обласна прокуратура спільно з СБУ. Слідчі перевіряють причетність до діяльності центру колишніх податківців.