Під час обшуків вилучили майже 3 млн грн

На Львівщині припинили діяльність конвертаційного центру з обігом 350 млн грн. Декілька пов’язаних між собою підприємств, підробляючи документи на придбання продовольчих товарів, ухилялися від сплати податків. Попередньо встановлено, що загальна сума «відмитих» коштів – 350 млн грн. Про це у п’ятницю, 25 вересня, повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

«За фактом ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 КК України) припинено діяльність «транзитно-конвертаційної» групи. За даними слідства, ряд пов'язаних підприємств, шляхом проведення імпортних операцій з придбання продовольчих товарів, формували податковий кредит, при цьому реалізовуючи їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському обліках», – зазначено у повідомленні.

Фото Офісу генпрокурора

Через підробку фінансово-господарської документації, вдалося «відмити» 350 млн грн. У п’ятницю, 25 вересня, за місцем реєстрації підприємств провели обшуки під час яких виявили та вилучили документи щодо «безтоварних» операцій, флешносії, чорнові записи, 30 печаток «ризикових» суб’єктів господарської діяльності, а також 2 млн 977 тис. грн необлікованої готівки.

Наразі в Львівській обласній прокуратурі не повідомили, де саме були зареєстровані підприємства, пояснивши, що наразі триває слідство.

Нагадаємо, напередодні у Львові правоохоронці викрили ще один «конвертаційний центр», через який було «відмито» близько 90 млн грн.