24 вересня за адресами фірм провели обшуки

У Львові викрили конвертаційний центр. Через нього вдалося «вивести» близько 90 млн грн. Під час досудового розслідування з’ясувалося, що одна з фірм отримувала державні кошти на проведення будівельних робіт, які виконували власними силами, а, згідно з документами, їх здійснювала фіктивна фірма. У четвер, 24 вересня, за адресами фірм провели обшуки.

«У кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, виявлено факти привласнення державних коштів суб’єктами господарювання, шляхом залучення підприємств з ознаками ризикованості», – повідомили в обласній прокуратурі.

Фото прокуратури

Попередньо встановили, що загальна сума відмитих грошей – близько 90 млн грн.

Також у прокуратурі розповіли, що у четвер, 24 вересня, за адресами фірм провели обшуки для вилучення документів та речей, які містять дані про обставини вчинення злочину, розкриття та документування протиправної діяльності фіктивної фірми, а також для встановлення організаторів та причетних осіб.