У Львові виявили конвертаційний центр з обігом у ₴443 млн

Під час обшуків правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, техніку та 398 тис. грн

Працівники податкової міліції ДФС у м. Києві спільно з Генеральною прокуратурою України ліквідували у Львові конвертаційний центр з обігом у близько 443 млн грн. Про це 16 січня повідомила прес-служба ДФС, зазначивши, що за результатами обшуків по цій справі вилучили 398 тис. грн.

Конвертаційний центр виявили, розслідуючи справу про ухилення податків. Правоохоронці не називають назв фірм чи якихось імен, зазначаючи лише, що йдеться про «групу осіб, яка надавала підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку».

«Фігуранти справи придбали корпоративні права низки фіктивних підприємств, на рахунки яких реально діючі підприємства перераховували кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності. Готівку отримували від компаній-імпортерів, які реалізовували імпортовані товари без відображення в бухгалтерському та податковому обліку», – йдеться у повідомленні ДФС.

За даними Державної фіскальної служби, впродовж 2017 року через цей конвертаційний центр пройшло близько 443 млн. гривень.

Розслідування цієї справи ще триває. У приміщеннях, що використовувались учасниками конвертцентру, правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили 398 тис. грн, сім печаток, чорнові записи та бухгалтерську документацію фіктивних компаній, а також комп’ютерну техніку.