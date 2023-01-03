Під час обшуку правоохоронці вилучили 152 млн грн

Львівські правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків та вилучили 152 млн грн готівки. Йдеться про мережу обмінників та конвертаційних центрів, через які незаконно виводили готівку, а також обмінювали валюту. Підозри організаторам схеми ще не вручили, слідчі дії тривають.

За даними слідства, група осіб створила мережу фінансових установ через які поза обліком і без сплати податків проводилися незаконні фінансові операції для виведення готівки. Центри працювали у різних містах області, зокрема й у Львові.

«Фігуранти організували реалізацію готівки так званим «конвертаційним центрам», переміщення готівки між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти. Попередньо встановлено, що злочинною схемою користувались більш як 250 фізичних осіб та понад 100 компаній», – повідомили у прокуратурі у вівторок, 3 січня.

Під час обшуків у пунктах обміну валюти та офісах було вилучено 152 млн грн готівки, чорнові записи, комп’ютери та інші речові докази.

Слідчі дії тривають, проводяться відповідні експертизи. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та повідомлення про підозру учасникам злочинного угруповання.