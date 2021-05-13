Для конвертації коштів зловмисники використовували фіктивні підприємства

Працівники Державної фіскальної служби (ДФС) в Києві викрили та ліквідували конвертаційний центр. Загальний оборот діяльності цього центру у 2018-2020 роках становив 210 млн грн. Про це повідомила прес-служба ДФС в четвер, 13 травня.

«Встановлена група осіб, через підконтрольні транзитно-конвертаційні підприємства та підприємства з ознаками фіктивності надавала послуги підприємствам реального сектору економіки з конвертації грошових коштів із безготівкової форми у готівкову», – зазначено в повідомленні.

Під час обшуків в такому центрі вулучили комп’ютери, документи та 15 печаток фіктивних підприємств.

Загальний обсяг проконвертованих коштів за період 2018-2020 років становив 210 млн грн. ДФС зазначає, що через це держбюджет недоотримав 38 млн грн.