Світова прем'ра фільму відбудеться 24 травня

На Каннському кінофестивалі 24 травня відбудеться премʼєра фільму «Насіння священного інжиру» іранського режисера Мохаммеда Расулофа.

Нагадаємо, на батьківщині режисера членів знімальної групи допитували та вимагали зняти фільм з каннського конкурсу. Самого режисера засудили до 8 років ув’язнення та побитті батогами. Уже під час фестивалю стало відомо, що режисерові вдалось втекти, він перебуває десь у Європі.

Поки невідомо, чи буде режисер у Каннах на червоному хіднику. Проте на 25 травня запланована прес-конференція стосовно фільму.

Згідно із синопсисом, наданим компанією Films Boutique, у центрі фільму «Насіння священного інжиру» – Іман, суддя-слідчий у Революційному суді в Тегерані. Під час загальнонаціональних протестів його пістолет таємничим чином зникає, і його накриває хвиля параної. Підозрюючи свою дружину Наджме та доньок у причетності до зникнення зброї.

52-річний Расулоф є одним із найвідоміших іранських режисерів, що має чимало нагород на фестивалях, проте його фільми були заборонені в Ірані.