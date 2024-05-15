Ґрета Ґервіг очолила журі

Каннський фестиваль офіційно розпочався, тепер на журі чекає важка робота, результатами якої гарантовано будуть задоволені не всі. Ще до урочистого проходу червоною доріжкою члени журі основного конкурсу зустрілись з журналістами. Пропонуємо дізнатись про них докладніше та подивитись на них на ексклюзивних фото кореспондентки ZAXID.NET.

Головою журі стала Ґрета Ґервіг, перша режисерка із США на цій посаді.

Ґрета Ґервіг, акторка, сценаристка, режисерка (США)

Акторка Ґрета Ґервіг майже відразу почала працювати як сценаристка. Її перша режисерська робота «Леді Берд» (2017) отримала 5 номінацій на «Оскар». Касові збори її останнього фільму «Барбі» (2023) перевищили мільярд доларів. Під час відкриття організатори присвятили їй пісню Modern Love у виконанні Захо де Сагазан. Ця пісня звучить у фільмі «Френсіс Ха». І це було зворушливо.

Ебру Джейлан, сценаристка, акторка, фотографка(Туреччина)

Співавторка та дружина режисера Нурі Більге Джейлана разом з ним отримала «Золоту пальмову гілку» 2014 року за фільм «Зимовий сон». Знімалась у фільмах Нурі Більге Джейлана «Узак» (2002) та «Клімат» (2006).

Лілі Гледстон, актриса (США)

Лілі Гладстон – перша корінна американка, номінована на «Оскар» та володарка «Золотого глобусу» за найкращу жіночу роль у фільмі Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткової повні». Її можна побачити у серіалі «Під мостом». Незабаром вона з'явиться «Fancy Dance».

Єва Грін, актриса (Франція)

Славу в кіно їй приніс фільм Бернардо Бертолуччі «Мрійники» (2003). Потім вона знімалась у «Царство небесне» (2004) Рідлі Скотта, «Казино Рояль» (2006), «300 спартанців: Народження імперії» (2014), «Три мушкетера» (2023) тощо.

Надін Лабакі, режисерка, сценаристка (Ліван)

Володарка призу журі Каннського кінофестивалю 2018 року з її потужним «Капернаумом», який також був номінованийна «Золотий глобус» та «Оскар».

Хуан Антоніо Байона, режисер, продюсер, сценарист (Іспанія)

Хуан Антоніо Байона зарекомендував себе як один із найвідоміших режисерів Іспанії. У 2012 році він поставив фільм «Неможливе», який отримав п'ять нагород Гойї, а Наомі Воттс була номінована на «Оскар» та «Золотий глобус». Його останній фільм, «Снігове товариство», був номінований на «Оскар».

П'єрфранське Фавіно, актор (Італія)

П'єрфранческо Фавіно став відомий завдяки фільму «Просто поцілунок» (2001), першому успіху Габріеле Муччіно. Нагороджений за роль у «Кримінальному романі» (2005) Мікеле Плачідо, він одночасно продовжив кар'єру в Голлівуді. Має «Золоту пальмову гілку» Канн.

Коре-Еда Хіроказу, режисер (Японія)

Коре-еда Хірокадзу часто барв участь у Каннському кінофестивалі. У 2018 році фільм «Магазинні злодюжки» отримав «Золоту пальмову гілку» та був номінований на «Оскар». Фільм «Монстр» отримав у Каннах приз за сценарій у 2023 році.

Омар Сі, актор, продюсер (Франція)

Володар призів за найкращу чоловічу роль у фільмі «Недоторканні» (2011, у нас він називався «1+1»). Також зіграв головну роль у серіалі «Люпен».

Фото Катерини Сліпченко