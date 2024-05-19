Івано-Франківський міський суд визнав майора Андрія М. винним у недбалому ставленні до військової служби через безпідставне виключення 33 офіцерів запасу з військового обліку. Йому призначили 2465 грн штрафу за адмінправопорушення.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, майор Андрій М. є начальником відділення офіцерів запасу і кадрів одного з ТЦК, у 2022 році (весною та літом) військовий недбало поставився до службових обов’язків та безпідставно виключив з військового обліку 33 офіцерів запасу.

На час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку. У цьому випадку документи були оформлені неналежно, що призвело до безпідставного виключення офіцерів запасу з військового обліку з правом виїхати за кордон.

На засідання суду Андрій М. не прийшов, але подав заяву, у якій просив звільнити його від покарання, обмежившись усним зауваженням. Справу розглянув суд, який призначив майору 2465 грн штрафу за адмінправопорушення.