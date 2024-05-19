Костопільський районний суд Рівненської області визнав капітана однієї з військових частин Миколу П. винним у недбалому ставленні до служби. Військовий не повідомляв про пиятики підлеглих і їм безпідставно нарахували понад 260 тис. грн премій.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили в судовому реєстрі, капітан Микола П. є командиром зведеної роти резерву однієї з військових частин. Протягом 2022 року військовий неодноразово не повідомляв про дисциплінарні порушення підлеглими, які перебували п’яними на службі, через що їм призначали безпідставні премії на загальну суму понад 260 тис. грн. За дисциплінарні порушення військових мали б оштрафували по 17 тис. грн кожного.

Щодо капітана склали протокол про адмінправопорушення. На засідання суду Микола П. не прийшов, але подав заяву про визнання своєї провини. Справу розглянув суд та призначив обвинуваченому покарання – 17 тис. грн штрафу.