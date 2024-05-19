У понеділок, 20 травня, в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключеннь світла. Про це у неділю, 19 травня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що обмеження діятимуть з 18:00 до 24:00. Їх застосують як для промисловості, так і для побутових споживачів. Електроенергію відключатимуть відповідно до графіків погодинних відключень.

Втім, «Укренерго» запевнило, що для об’єктів критичної інфраструктури відключення світла не застосовуватимуть.

Як інформував ZAXID.NET, наприкінці березня росіяни після річної перерви знову почали атакувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, внаслідок російських обстрілів руйнувань зазнали, Зміївська ТЕС, Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС, Трипільська ТЕС та ДніпроГЕС.

15 травня «Укренерго» повідомило, що через дефіцит в енергосистемі по всій Україні для побутових споживачів та промисловості запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії.

В ніч на суботу, 18 травня, росіяни атакували два об’єкти енергетичної інфраструктури у центральному та східному регіонах.

Корисні поради та лайфхаки, як вижити без електропостачання читайте у спецрубриці ZAXID.NET Без світла.