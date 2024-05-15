Від четверга, 16 травня, по всій Україні для побутових споживачів та промисловості будуть діяти планові обмеження – графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила прес-служба «Укренерго» у середу, 15 травня.

Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

«Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня», – йдеться у повідомленнію

Як розповіли у відомстві, сьогодні, 15 травня, з 19:25 до 22:00 «Укренерго» запровадило контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Натомість з 00:00 16 травня та впродовж доби по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження – графіки погодинних відключень (ГПВ).

Як вважають в «Укренерго», це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною.

«Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах», – повідомили у відомстві.

Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Корисні поради і лайфхаки, як вижити без електропостачання читайте у спецрубриці ZAXID.NET Без світла.