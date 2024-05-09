Всього в Україні є 10 ГЕС, розташованих на Дніпрі та Дністрі

Україна вивела з експлуатації дві гідроелектростанції, які постраждали від російських обстрілів. Дві ГЕС отримали значні ушкодження внаслідок атак на критичну інфраструктуру країни, повідомили у прес-службі «Укргідроенерго» у четвер, 9 травня.

Компанія повідомила, що дві станції, назви яких не уточнюють, припинили роботу внаслідок масованих російських обстрілів, які відбулися вранці 8 травня. Тоді росіяни випустили по Україні 55 ракет та понад 20 дронів-камікадзе.

«Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів», – повідомили у прес-службі «Укргідроенерго».

Зазначимо, всього в Україні є 10 гідроелектростанцій, розташованих на Дніпрі та Дністрі:

Київська ГЕС та Київська ГАЕС;

Кременчуцька ГЕС;

Канівська ГЕС;

Дністровська ГЕС;

Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2;

Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС;

Каховська ГЕС.

Каховську гідроелектростанцію росіяни знищили у 2023 році, підірвавши дамбу, що спричинило масштабне затоплення прилеглих населених пунктів на Херсонщині. Також під російський удар потрапила Дніпровська ГЕС – 25 березня окупанти обстріляли станцію, внаслідок чого зайнялася пожежа. Крім того, росіяни намагалися атакувати Дністровську ГЕС на Буковині 29 березня.

Нагадаємо, 8 травня Росія здійснила масовану атаку на енергетичні об'єкти України. За даними міністерства енергетики, росіяни атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Внаслідок обстрілів в Україні по вечорах з 18:00 до 23:00 можуть відбуватися відключення енергії, попередило «Укренерго» 8 травня. Наслідки та збитки, завдані росіянами, досі уточнюються.