Ракети знищили на підльоті до споруд

На Буковині у ніч проти 29 березня Росія намагалася знищити Дністровську гідроелектростанцію. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський сьогодні, 29 березня, під час Ставки. Він зазначив, що Росія хоче повторити в Чернівецькій і Черкаській областях сценарій Каховського водосховища і підтопити навколишню територію, однак у випадку з Дністровською ГЕС підтопить сусідню Молдову. В Повітряних силах України зазначили, що ракети вдалося знищити на підльоті до споруд.

29 березня вночі Росія серед інших областей атакувала Чернівецьку. Над Буковиною попередньо збили три ракети Х-101.

«Вже знайдені уламки двох ракет. Вибуховою хвилею пошкоджено адмінбудівлю, а також водогін у с. Ожеве Дністровського району, де впали уламки. Водночас водопостачання здійснюється у звичному режимі. На щастя, люди не постраждали. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Сформовані групи для обстеження і спеціальна комісія, яка визначає завдані збитки», — повідомив начальник Чернівецької ОВА Запаранюк.

За словами Володимира Зеленського, цілями ворога цієї ночі стали Канівська та Дністровська ГЕС. «Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні», – зазначив Володимир Зеленський під час Ставки.

В прокуратурі Буковини опублікувала фото пошкоджених нежитлових будівель в селі Ожеве. «За даними слідства, 29 березня близько 5:30 збройні сили РФ атакували об’єкти критичної інфраструктури у Чернівецькій області. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень нежитлові приміщення та споруди, які опинились в епіцентрі падіння уламків. На місці події працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці», – повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 29 березня.

Додамо, що 29 березня Росія завдала масштабного комбінованого удару по українській території. Перед ракетним ударом росіяни вже традиційно здійснили пуск «шахедів». Кілька груп дронів-камікадзе атакували з двох напрямків. Згодом приблизно 10 бортів Ту-95 з району Енгельса здійснили пуски крилатих ракет. Після цього росіяни застосовували аеробалістичні гіперзвукові ракети комплексу Х-47М2 «Кинджал».