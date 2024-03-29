На місця падіння уламків виїхали відповідні служби

На Буковині під час чергової російської атаки збили кілька російських ракет. Ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури. На місця падіння уламків виїхали працівники поліції, рятувальники та бригади швидкої допомоги. Наразі про постраждалих чи загиблих не відомо.

Повітряна тривога в області тривала з 00:47 до 06:09 ранку. Декілька ракет летіли над Буковиною в західному напрямку. Збройним силам ППО вдалося їх збити. Уламки впали в різних місцях.

«Попередньо без жертв. Зберігайте інформаційну тишу. Фото чи відео заборонено розміщувати», – повідомив в Telegram начальник ОВА Руслан Запаранюк.

За його словами, на місцях падіння уламків працюють співробітники Головних управлінь ДСНС, Національної поліції, СБУ в Чернівецькій області. Тривають слідчі дії. Наразі енергетична система області функціонує у штатному режимі.

Додамо, що масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили о 00:47. Спочатку за даними Повітряних силах України ворог атакував ударними БпЛА, а пізніше балістикою та крилатими ракетами. Під атакою перебували Дніпро, Кам'янське, Павлоград, Кременчук, окремі об'єкти Львівської області, Івано-Франківськ. Удари завдавались в тому числі і по енергетичному комплексу України.

Зокрема, «Укренерго» повідомило, що зазнали пошкодження теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень.