Україна не зможе виграти у війні проти Росії без американської допомоги. Про це 28 березня Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CBS News.

У Зеленського запитали, чи програє Україна без допомоги США.

«Це правда. Ми програємо. Не за один день. Звичайно, ми втратимо якісь наші території... Для нас це буде великим викликом, як потім все це повертати. Для нас це великі жертви. Повертати території - це втрачати людей. Люди, якщо чесно, важливіші, але ми знаємо, що Путін хоче повністю нас зруйнувати», – зазначив президент України.

За його словами, потім Росія може напасти також на Казахстан, країни Балтії, Польщу і навіть на Німеччину.

«Всі його меседжі говорять про те, що він же не визнає Україну, українців; не визнає, що ми існуємо. Для нього ми сателіт Російської Федерації. Зараз ми. Потім Казахстан, потім країни Балтії, потім Польща. Потім Німеччина, мінімум половина Німеччини. Він повернеться, він не пробачить їм ті 80-ті, а потім 90-ті роки. Не треба змінювати його думку. Треба змінювати його. Замінювати його», – додав Зеленський.

Нагадаємо, у тому ж інтервʼю президент України заявив, що росіяни готуються до ще одного великого наступу на початку літа.