Росія завдала масштабного комбінованого удару по Україні
Серед іншого, росіяни знову використали ракети «Кинджал» для удару по Україні
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Зранку 29 березня російські війська вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Перед ракетним ударом росіяни вже традиційно здійснили пуск «шахедів». Кілька груп дронів-камікадзе атакували з двох напрямків.
Згодом приблизно 10 бортів Ту-95 з району Енгельса здійснили пуски крилатих ракет. Після цього росіяни застосовували аеробалістичні гіперзвукові ракети комплексу Х-47М2 «Кинджал».
Також відомо про пуски балістичних ракет ОТРК «Іскандер-М»/KN-23, керованих зенітних ракет С-300/С-400 і керованих авіаційних ракет Х-59 з бортів Су-34.
Загалом росіяни застосували 99 засобів повітряного нападу: 60 «шахедів», 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал, 2 балістичні ракети «Іскандер-М», 9 керованих авіаційних ракет Х-59, 4 крилаті ракети «Іскандер-К», 21 крилату ракету Х-101/Х-555.
До відбиття удару залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі: 58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», 17 крилатих ракет Х-101/Х-555, 5 керованих авіаційних ракет Х-59, 4 крилаті ракети «Іскандер-К».
Під атакою перебували Дніпро, Кам'янське, Павлоград, Кременчук, окремі об'єкти Львівської області, Івано-Франківськ. Удари завдавались в тому числі і по енергетичному комплексу України.
Зокрема, «Укренерго» повідомило, що зазнали пошкодження теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень.