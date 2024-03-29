Зранку 29 березня російські війська вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Перед ракетним ударом росіяни вже традиційно здійснили пуск «шахедів». Кілька груп дронів-камікадзе атакували з двох напрямків.

Згодом приблизно 10 бортів Ту-95 з району Енгельса здійснили пуски крилатих ракет. Після цього росіяни застосовували аеробалістичні гіперзвукові ракети комплексу Х-47М2 «Кинджал».

Також відомо про пуски балістичних ракет ОТРК «Іскандер-М»/KN-23, керованих зенітних ракет С-300/С-400 і керованих авіаційних ракет Х-59 з бортів Су-34.

Загалом росіяни застосували 99 засобів повітряного нападу: 60 «шахедів», 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал, 2 балістичні ракети «Іскандер-М», 9 керованих авіаційних ракет Х-59, 4 крилаті ракети «Іскандер-К», 21 крилату ракету Х-101/Х-555.

До відбиття удару залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі: 58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», 17 крилатих ракет Х-101/Х-555, 5 керованих авіаційних ракет Х-59, 4 крилаті ракети «Іскандер-К».

Під атакою перебували Дніпро, Кам'янське, Павлоград, Кременчук, окремі об'єкти Львівської області, Івано-Франківськ. Удари завдавались в тому числі і по енергетичному комплексу України.

Зокрема, «Укренерго» повідомило, що зазнали пошкодження теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень.