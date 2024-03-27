Пуск ракети «Циркон» з комплексу «Бастіон»

Ймовірне застосування російськими військами гіперзвукових ракет «Циркон» може свідчити про те, що у РФ виник дефіцит інших типів ракет. Про це в коментарі «Радіо Свобода» заявив речник Повітряних сил України Ілля Євлаш.

За його словами, наразі у науково-дослідному експертному центрі встановлюють, чи справді під час останніх атак по Україні російська армія застосувала «Циркон».

«Те, що вони їх застосовують, найімовірніше, свідчить про те, що в них вже є дефіцит зброї, інакше вони б їх не використовували. Взагалі цей тип ракет є протикорабельним, і він застосовується лише в окремих випадках, використовують різні пускові установки, типу “Бастіон”, “Бал”. Однак ми можемо сказати про те, що, якби в них, наприклад, було достатньо іншого типу ракет – крилатих ракет “Калібрів”, “Іскандерів”, інших ракет – вони б застосовували їх», – наголосив Ілля Євлаш.

За словами речника Повітряних сил, у такий спосіб росіяни можуть перевіряти українську систему ППО.

«У тому числі це (використання ракет “Циркон", – ред.) може бути як і певний експеримент – перевірити нашу систему ППО, де, що і як захищено, що як прикрито, аби в подальшому вже використовувати це під час планування їхніх наступних повітряних атак», – зазначив військовий.

Раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни накопичили в Криму новітні ракети «Циркон» та продовжуватимуть вдаватися до точкового терору, зокрема проти Києва.

Ракета 3М22​ «Циркон». Що відомо?

Зазначимо, що 3М22​ «Циркон» вже прийнятий на озброєння у Росії. Перші відомості про цю ракету з'явилися ще у 2016 році. У червні 2022 року у міноборони Росії стверджували, що «Циркон» взяли на озброєння армії, та нібито стартувало серійне виробництво цієї ракети.

Росіяни повідомляли, що 3М22 «Циркон» має бойову частину вагою 300 кг, її швидкість становить до 6 Махів, а дальність стрільби - 400 кілометрів. У травні 2022 року росіяни говорили, що дальність ракета становить «близько тисячі кілометрів». У листопаді того ж року повідомлялося про замовлення «декількох десятків» цих ракет.

Це «гіперзвукова» ракета, яка створюється для озброєння кораблів з універсальними пусковими шахтами УКСК 3С14, які використовуються для запуску крилатих ракет «Калібр» та протикорабельних «Онікс», а також підводними човнами. Вона призначена для ураження, як кораблів, так й стаціонарних об'єктів на суходолі.