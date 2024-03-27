Уламки ракети, якою Росія атакувала Київ, 25 березня

Росіяни накопичили в Криму новітні ракети «Циркон» та продовжуватимуть вдаватися до точкового терору, зокрема проти Києва. Про це в ефірі національного телемарафону 26 березня розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, останні події показали, що використання ракет з підвищеною дальністю – зокрема ракет «Циркон» вказує на те, що повітряна тривога при застосуванні балістики з півдня буде проголошуватися до Київщини та північних регіонів України.

«Маємо розуміти, що декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим. І він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, в тому числі, на столицю», – розповіла вона.

Нагадаємо, що сили ППО 25 березня збили дві російські ракети ЗМ 22 «Циркон» над Києвом. Це вже друге публічно відоме використання цієї ракети після невдалої російської спроби атакувати Київ 7 лютого.

Ракета 3М22​ «Циркон». Що відомо?

Зазначимо, що 3М22​ «Циркон» вже прийнятий на озброєння у Росії. Перші відомості про цю ракету з'явилися ще у 2016 році. У червні 2022 року у міноборони Росії стверджували, що «Циркон» взяли на озброєння армії, та нібито стартувало серійне виробництво цієї ракети.

Росіяни повідомляли, що 3М22 «Циркон» має бойову частину вагою 300 кг, її швидкість становить до 6 Махів, а дальність стрільби - 400 кілометрів. У травні 2022 року росіяни говорили, що дальність ракета становить «близько тисячі кілометрів». У листопаді того ж року повідомлялося про замовлення «декількох десятків» цих ракет.

Це «гіперзвукова» ракета, яка створюється для озброєння кораблів з універсальними пусковими шахтами УКСК 3С14, які використовуються для запуску крилатих ракет «Калібр» та протикорабельних «Онікс», а також підводними човнами. Вона призначена для ураження, як кораблів, так й стаціонарних об'єктів на суходолі.