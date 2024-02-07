На уламках збитої ракети видно маркування 3М22

Під час масованого обстрілу українських міст у середу, 7 лютого, російські військ, імовірно, вдарили по Києву гіперзвуковою ракетою 3М22 «Циркон». Про це пише профільний сайт Defense Express.

Як йдеться у матеріалі, на одному з уламків присутнє маркування «3М22», що відповідає саме цій ракеті, яка разом із Х-47 «Кинжал» входить у так звані «вундерваффе» Путіна.

«Враховуючи те, що ці уламки «прив'язані» до місця падіння ракети у Дніпровському районі й навряд ЛЕП була ціллю «Циркону», то її все ж таки підбили», – йдеться у матеріалі видання.

Зауважимо, що у зведенні Командування Повітряних сил серед перехоплених ракет значаться лише крилаті ракети типу Х-555/101 та ракети «Калібр».

Defense Express поспілкувався з власними джерелами для уточнення. За отриманою інформацією, фрагментація ракети достатньо сильна й це значно ускладнює її ідентифікацію. На це накладається обмаль інформації щодо ЗМ22 «Циркон», яка не демонструвалась публічно».

У Повітряних силах ЗСУ дану інформацію поки не підтверджують, але й не спростовують.

Наслідки падіння уламків новітньої російської ракети (фото Нацполіції)

Фахівці Telegram-каналу monitor заявили, що звернули увагу на нетипову траєкторію однієї ракети під час вранішньої ракетної атаки. Вона була запущена з Криму і влучила в районі Києва. Водночас вони не фіксували подолання ракетою гіперзвукового рубежу, а характеристики польоту схожі на гібрид «Кинджала» та «Онікса».

Ракета 3М22​ «Циркон». Що відомо?

Зазначимо, що 3М22​ «Циркон» вже прийнятий на озброєння у Росії, але залишається єдиною ракетою, якою ворог поки не запустив по Україні

Перші відомості про цю ракету з'явилися ще у 2016 році. У червні 2022 року у міноборони Росії стверджували, що «Циркон» взяли на озброєння армії, та нібито стартувало серійне виробництво цієї ракети.

Росіяни повідомляли, що 3М22 «Циркон» має бойову частину вагою 300 кг, її швидкість становить до 6 Махів, а дальність стрільби - 400 кілометрів. У травні 2022 року росіяни говорили, що дальність ракета становить «близько тисячі кілометрів». У листопаді того ж року повідомлялося про замовлення «декількох десятків» цих ракет.

Це «гіперзвукова» ракета, яка створюється для озброєння кораблів з універсальними пусковими шахтами УКСК 3С14, які використовуються для запуску крилатих ракет «Калібр» та протикорабельних «Онікс», а також підводними човнами. Вона призначена для ураження, як кораблів, так й стаціонарних об'єктів на суходолі.