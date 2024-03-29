Це другий за тиждень обстріл об’єктів енергетики на Прикарпатті

Під час масштабної комбінованої атаки України зранку 29 березня Росія завдала удару по об’єкту енергетичної інфраструктури на Прикарпатті і пошкодила його. Обійшлося без жертв.

Про атаку на Прикарпаття повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

«Цієї ночі ворог знову атакував об'єкти критичної інфраструктури. Не оминула загроза і Прикарпаття. Ціллю ворога став об'єкт критичної сфери. На щастя, обійшлося без жертв. На світанку наші відважні захисники неба знешкодили повітряні цілі», – написала Світлана Онищук у Facebook.

Внаслідок обстрілу постраждалих нема

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, внаслідок російського обстрілу 29 березня на Прикарпатті зазнала ушкоджень енергетична інфраструктура.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі, на місці події працюють працівники екстрених служб і правоохоронці.

На місці події працюють працівники екстрених служб і правоохоронці

«Ворожі обстріли були по об’єкту енергетичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає. На місці події працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ. Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області», – зазначили у прокуратурі.

Додамо, що це другий за тиждень обстріл об’єктів енергетики на Прикарпатті. Після атаки 22 березня виведені з ладу всі блоки Бурштинської ТЕС.