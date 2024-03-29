У п’ятницю, 29 березня, росіяни знову масово обстріляли Україну ударними безпілотниками та різними видами ракет. На Львівщині були зафіксовані безпілотники Shahed, крилаті ракети та ракети «Кинджал». Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Сигнал повітряної тривоги на Львівщині пролунав о 2:12, а вже о 2:33 Максим Козицький повідомив, що ворожий безпілотник зайшов на територію області, у напрямку Стрия. О 2:50 голова ЛОВА повідомив про роботу ППО на Львівщині.

Про ударні безпілотники, що рухалися в напрямку Стрия Максим Козицький також повідомляв о 3:10 та о 4:31. О 5:00 він повідомив про ракети «Кинджал» в напрямку Стрия, а о 5:22 – про групу крилатих ракет курсом на Стрийщину.

Пізніше Максим Козицький повідомив, що вночі 29 березня Львівщину атакували 11 ворожих безпілотників та дві ракети «Кинджал». Усі БпЛА знищила ППО, а ракети збити не вдалося.

«Уламки ворожої зброї пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих. Системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі», – сказав голова ЛОВА.

За інформацією прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, ворог пошкодив на Львівщині об’єкт енергетичної інфраструктури.

Як повідомили зранку 29 березня у Командуванні повітряних сил ЗСУ, 29 березня ворог атакував об’єкти паливної та енергетичної інфраструктури, випустивши по Україні 60 БпЛА типу Shahed, три ракети «Кинджал», дві ракети «Іскандер», чотири крилаті ракети «Іскандер-К», дев’ять керованих авіаційних ракет Х-59 та 21 крилату ракету Х-101/Х-555.

В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі: 58 БпЛА Shahed, 17 крилатих ракет Х-101/Х-555, п’ять ракет Х-59, чотири крилаті ракети «Іскандер-К».

Як повідомляв ZAXID.NET, уночі та вранці 24 березня росіяни двічі атакували Львівщину ударними безпілотниками та ракетами. Було зафіксовано два влучання гіперзвуковими ракетами «Кинджал» в об’єкт критичної інфраструктури у Стрию.