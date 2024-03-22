На місці влучання працювали 169 рятувальників та 56 одиниць техніки

Під час масштабної нічної атаки, 22 березня, Росія атакувала Прикарпаття шахедами і ракетами. Внаслідок влучання по об’єкту критичної інфраструктури постраждали двоє людей.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, на місці події працювали 169 рятувальників та 56 одиниць техніки.

«На світанку ворог знову атакував мирні українські міста. Пролунали вибухи й на Прикарпатті. Ворог атакував нашу область і шахедами, і ракетами. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. Унаслідок влучань постраждали двоє людей, одного з них госпіталізовано. Іншому надано медичну допомогу на місці​​​​​​», – написала Світлана Онищук у Facebook.

У Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області додали, що площа пожежі склала близько 900 м2, вогонь гасили понад 6 годин.

«О 3:40 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на одному із об’єктів критичної інфраструктури області. До місця виклику було направлено сили та засоби за 5 рангом виклику,а також розгорнуто пересувний пункт управління. О 8:48 пожежу було локалізовано, а о 10:06 – ліквідовано», – розповіли рятувальники.

У Прикарпаттяобленерго зазначили, що внаслідок атаки вимкнень електроенергії на території області не було.

«На щастя, обійшлося без знеструмлень. В Івано-Франківській області введень графіків знеструмлень електроенергії не передбачається», – зауважили енергетики.

У свою чергу, в Укрзалізниці повідомили про затримку майже на годину поїздів, які їдуть з Прикарпаття. Йдеться про потяги «Івано-Франківськ-Черкаси», «Івано-Франківськ-Харків», «Рахів-Київ», «Ворохта-Харків».