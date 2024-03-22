На Дніпровській ГЕС є влучання

Вранці п’ятниці, 22 березня, російські окупанти обстріляли об’єкти інфраструктури та енергетичні об’єкти по всій Україні. Зокрема, влучання зафіксували і на найбільшій гідроелектростанції України – Дніпровській ГЕС, що на Запоріжжі, повідомили у прес-службі «Укргідроенерго».

«Сьогодні рано вранці російські ракети знову вкотре атакували численні об‘єкти по Україні, в тому числі і енергетики. На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині», – повідомили у прес-службі компанії.

Станом на 7:30 на станції триває пожежа. В «Укргідроенерго» повідомили, що на місці влучання працюють надзвичайники та енергетики. У компанії додали, що загрози прориву дамби немає, а ситуація на плотині ДніпроГЕС контрольована.

На обстріл ДніпроГЕС відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що у містах, де були влучання, вже працюють необхідні служби, а також підкреслив різку необхідність надання більшої кількості ППО.

«За цю ніч було понад 60 “шахедів” і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей.

У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У “шахедів” немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи Patriot повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі», – повідомив Володимир Зеленський.

За словами директора «Укргідроенерго» Ігоря Сироти, по території ДніпроГЕС було два прямих влучання. Росіяни влучили у ГЕС-1 і ГЕС-2, серйозно пошкодивши останню. Наразі невідомо, чи вдасться її відновити, повідомив посадовець у коментарі «Радіо Свобода».

«Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе вона працювати. І якщо зможе, то чи в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати», – повідомив Ігор Сирота.

За словами представника генпрокурора Бєлоусова, росіяни випустили по ГЕС вісім ракет. Тип снарядів наразі невідомий.

Зазначимо, обстріл ДніпроГЕС відбувся під час масованої атаки росіян на енергетичні об’єкти України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, атака на енергетику України стала найбільшою за останній час.

У низці міст запровадили аварійні відключення електрики, подекуди немає води. Крім того, через часткову відсутність електрики затримується низка потягів – розклад рейсів можна подивитися тут.

Нагадаємо, менше ніж рік тому, 6 червня 2023 року, росіяни підірвали зсередини греблю Каховської ГЕС, що на Херсонщині. Руйнування греблі призвели до масштабного розливу води – затопило десятки населених пунктів на Херсонщині, а річище водосховища пересохло.

До слова, Дніпровська ГЕС також раніше зазнавала руйнувань – у 1941 році працівники радянського НКВС підірвали греблю зсередини через інформацію про прорив німецьких військ у районі Запоріжжя. Вже влітку 1942 року ГЕС запрацювала знову, після відновлення німецькою стороною.