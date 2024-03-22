Компанія застосовує теплотяги для продовження руху поїздів

Внаслідок нічних обстрілів росіян на залізничних лініях є знеструмлення, через що низка потягів затримується. У п’ятницю, 22 березня, у прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що наразі затримаються 14 рейсів.

«В результаті нічних обстрілів маємо декілька знеструмлених ділянок, задіяли резервні схеми живлення та тепловози, всі поїзди продовжують рух. Зокрема у Харківському вузлі рух усіх поїздів, включно з швидкісними електропоїздами Hyundai Rotem, здійснюватиметься тепловозною тягою», – повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з оновленими даними «Укрзалізниці», наразі затримається низка потягів, які рухаються на захід України та в Польщу. Найбільше затримується потяг №51/52 Пшемисль Головний-Київ-Пас – на 2 години 34 хвилин, а найменше – №201/202 Ворохта-Харків-Пас (35 хвилин).

Які потяги запізнюються через обстріли

№51/52 Пшемисль Головний – Київ-Пас. (+2:34)

№95/96 Рахів – Київ-Пас. (+1:45)

№43/44 Івано-Франківськ – Черкаси (+1:40)

№63/64 Харків-Пас. – Львів (+1:34)

№141/142 Івано-Франківськ – Чернігів (+1:30)

№35/36 Пшемисль Головний – Одеса-Головна (+1:04)

№37/38 Ужгород – Одеса-Головна (+1:04)

№109/110 Херсон – Львів (+0:54)

№45/46 Харків-Пас. – Ужгород (+0:53)

№13/14 Київ-Пас. – Солотвино-1 (+0:43)

№35/36 Одеса-Головна – Пшемисль Головний (+0:38)

№51/52 Київ-Пас. – Пшемисль Головний (+0:38)

№715/716 Пшемисль-Головний – Київ-Пас. (+0:35)

№201/202 Ворохта – Харків-Пас. (+0:35)

«Ми нагадуємо, що якщо ви все ж пропустили свій рейс через обстріли та вимушену зупинку метро у незламному Харкові або деінде – ми приймемо вас на наступний рейс аналогічного напрямку за тим же квитком», – повідомили у прес-службі компанії.

Переглянути актуальну інформацію про затримку потягів можна тут.

Нагадаємо, затримки потягів відбуваються через масований нічний обстріл росіян, під час якого вони застосували крилаті ракети та безпілотники проти міст України. Окупанти концентрувалися на атаках по енергетичній структурі, внаслідок чого у низці міст запровадили аварійні відключення. Більше про наслідки російського обстрілу можна почитати тут.