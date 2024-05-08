Унаслідок нової масованої атаки по енергооб'єктах у середу, 8 травня, є знеструмлення в дев'яти областях України. Через це з 18:00 до 23:00 відключення електроенергії можливі по всій країні як для промислових споживачів, так і для населення, повідомила прес-служба «Укренерго». Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях. Графіки відключень в кожній області оприлюднять місцеві обленерго.

«Причина – дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами. Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00. Диспетчерський центр “Укренерго” застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи», – пояснили в компанії.

«Укренерго» закликало абонентів споживати електроенергію ощадливо, особливо у вечірній час – з 18:00 до 23:00.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА. За словами командувача Повітряних Сил Збройних Сил України Миколи Олещука, загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Від удару постраждали енергетичні об’єкти у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.