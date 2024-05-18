Пам’ятник відкрили на п’ятий рік від смерті Маркіяна Іващишина

У суботу, 18 травня, на Личаківському кладовищі відкрили пам’ятник засновнику «Мистецького об’єднання «Дзиґа» Маркіяну Іващишину. Над проектом пам’ятника працювала група митців, зокрема Влодко Кауфман та Олесь Дзиндра.

«Ідея пам’ятника – у створенні монументального, але водночас невагомого простору, виконаного з кортенової сталі. На площинах стилобату наскрізно витяті назви проєктів, створених та започаткованих Маркіяном. Проєкт пам’ятника є результатом колективних обговорень групи митців та втілений Влодком Кауфманом і Олесем Дзиндрою», – повідомили у «Інституті стратегії культури».

Над проектом пам’ятника працювала група митців, зокрема Влодко Кауфман та Олесь Дзиндра (фото ZAXID.NET)

Пам’ятник відкрили на п’ятий рік від смерті Маркіяна Іващишина, на відкриття прийшли його друзі та близькі.

Засновник «Мистецького об’єднання «Дзиґа» Маркіян Іващишин помер 21 травня 2019 року у віці 52 років. Маркіян Іващишин був відомим громадським, політичним та культурним діячем. Він народився у вересні 1966 року у Львові. Іващишин був активним членом Студентського братства Львова – однієї з найважливіших громадських організацій в історії України, а також одним з провідників студентського політичного голодування у Києві, відомого, як Революція на граніті.

Із 1993 року Маркіян Іващишин був директором «Мистецького об’єднання «Дзиґа». Також він був власником культових львівських кав'ярень «Лялька», «Під Клепсидрою». У період «касетного скандалу» Маркіян Іващишин був співзасновником громадського комітету «За правду!». У 2002 році Маркіян Іващишин спільно з Ярославом Рущишином створили «Львівську газету».