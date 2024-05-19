52-річний Андрій Кіт є депутатом двох скликань ВР

Народний депутат Андрій Кіт оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Андрій Кіт став власником зброї фірми JP Enterprises та орендує Mercedes-Benz GLE 400 у батькової компанії. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Андрій Кіт отримав 642 тис. грн зарплати у Верховній Раді. Його дружина Марія декларує 1,6 млн грн доходу від відчуження корпоративних прав і цінних паперів, 36 тис. грн доходу від підприємницької діяльності та 248 тис. грн від ТзОВ «Буське сорто-насінницьке підприємство».

У 2023 році подружжя не купувало нової нерухомості. Сім’я нардепа має право користуватись будинком (354 м2) та ділянкою у селі Ясенівці під Золочевом, які належать Надії Гурській. Марії Кіт належить нерухомість у селі Деревач біля Львова, зокрема два будинки (268,9 м2 та 204,9 м2) та три земельні ділянки, також вона має нерухомість у селі Підгірці (будинок площею 75,7 м2 та дві земельні ділянки). Нардеп Андрій Кіт має у власності земельну ділянку у Жирівці. Із 2022 року дочки нардепа мають право проживати у будинку в Словаччині.

Андрій Кіт у 2023 році став власником зброї фірми JP Enterprises вартістю 300 тис. грн. Торік подружжя почало орендувати два авто: Марія Кіт орендує Mercedes Benz GLE 400 (2021 року випуску) у ТОВ ім. Маркіяна Шашкевича, а нардеп – Mercedes-Benz GLE 400 (2022 року випуску) у батькової агрофірми «Лугове».

Із дружиною нардепа пов’язані кілька компаній: ТОВ «Галич екофрукт», ТОВ «Львівські свинки», ТОВ «Сади Галичини», ТзОВ «Яросад».

52-річний Андрій Кіт є депутатом двох скликань ВР. До політичної кар'єри довгий час очолював різні аграрні підприємства. У 2010 році став депутатом Львівської облради від партії «Сильна Україна», у 2012 році безуспішно балотувався до ВР від «УДАРу», однак зайняв на окрузі №126 лише друге місце.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.