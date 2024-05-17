Uklon спільно із Mastercard запустили національну кампанію / Фото Uklon

До кінця травня, у тому числі для жителів Львова, триває масштабна рекламна акція* від Uklon та Mastercard. Якщо ви тільки починаєте користуватися онлайн-сервісом Uklon, у вас є нагода отримати чималу знижку за умови оплати карткою Mastercard.

Як скористатися пропозицією:

Зареєструйтеся в застосунку Uklon.

Оплачуйте поїздку карткою Mastercard, додавши її у мобільний застосунок або розраховуючись нею за допомогою Apple Pay чи Google Pay.

Отримайте знижку до 70% на перші три поїздки та рухайтеся містом зі значною вигодою.

Наприклад, вартість поїздки зі знижкою по одному із найпопулярніших маршрутів львів’ян – від ТРЦ Forum до залізничного вокзалу – складатиме всього від 34 грн, а від Галицької площі до вокзалу – від 39 грн.



Uklon та Mastercard також представили серію рекламних роликів, де показали, які б не були упередження у потенційних клієнтів щодо користування онлайн-сервісом, знижка до 70% – це справді вигідна пропозиція.

* Акція діє з 01.05.2024 р. по 31.05.2024 р. (включно) тільки для нових користувачів на території міст України, в яких є можливість використання онлайн-сервісу «Uklon». Детальніше на сайті uklon.com.ua.



** Uklon — надання безоплатного доступу до онлайн-сервісу «Uklon» з метою замовлення послуг перевезення пасажирів та кур’єрської доставки через мобільний додаток, вебсайт. Тільки для повнолітніх. ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», 04073, м. Київ, просп. С. Бандери, 20Б.