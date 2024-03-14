Обмеження у роботі таксі в комендантську годину почнуть вводити з 14 березня

Український сервіс таксі Uklon припинив працювати під час комендантської години. Зміни у роботі таксі пов’язані зі зверненням київських правоохоронців, повідомив генеральний директор компанії Сергій Гришков у четвер, 14 березня.

За словами гендиректора Uklon, сервіс таксі працює виключно у правовому полі України. Через запит правоохоронців у Києві сервіс припинить роботу під час комендантської години.

«На цьому тижні ми провели консультації щодо роботи сервісу в комендантську годину. Також 7 березня 2024 року до нас надійшло звернення патрульної поліції Києва щодо розгляду можливості припинення надання послуг під час комендантської години», – повідомив Сергій Гришков.

За його словами, наразі тривають технічні доробки сервісу Uklon, які завершаться 15 березня.

«Перше обмеження роботи нашого сервісу буде здійснено в ніч з 14.03.2024 на 15.03.2024 і надалі буде діяти по всій Україні відповідно до комендантських годин кожного з регіонів», – повідомив гендиректор компанії.

Зазначимо, Uklon був єдиним сервісом таксі, який працював у комендантську годину. Сергій Гришков пояснив, що компанія не є службою таксі, а онлайн-платформою, де водії-партнери та пасажири мають доступ до таксі. За його словами, водії самі обирають, чи їздити у комендантську годину, тобто компанія не порушувала закон України про запровадження воєнного стану.

«За два роки ми отримали перше звернення-рекомендацію від правоохоронних органів та відреагували на нього», – повідомив гендиректор Uklon у коментарях під дописом.

Сергій Гришков додав, що поліція не зафіксувала порушення сервісу таксі, а лише надала рекомендації щодо роботи водіїв у комендантську годину.