Шахрайською схемою керували директор та бухгалтер українського відділення таксі

Бюро економічної безпеки викрило міжнародну мережу таксі в ухиленні від сплати податків на 52 млн грн. За несплату податків відповідальні посадовці українського представництва служби таксі, які переказували гроші на оплату роботи таксі в готівку.

Про викриття працівників служби повідомили у прес-службі БЕБ у понеділок, 20 березня. Кошти, які надсилала на утримання служби в іноземний відділ компанії, переводили в готівку директор та головний бухгалтер українського відділу, щоби ухилитися від податків.

«Слідством встановлено, що кошти, які іноземна компанія направляла в Україну на утримання представництва служби таксі та оплату роботи водіїв-партнерів, в незаконний спосіб переводилися в готівку. Директор та головний бухгалтер компанії організували схему за якої платежі здійснювалися на рахунки низки ФОПів як оплату за вигадані "інформаційно-посередницькі послуги"», – повідомили у прес-службі БЕБ.

Протягом невизначеного часу посадовцям вдавалося уникати сплати податків – сума збитків державі сягнула 52 млн грн. Наразі правоохоронці встановлюють обставини злочину та осіб, які можуть бути причетними до шахрайської схеми.

Зазначимо, наразі в Україні діють дві всесвітні служби таксі – естонська мережа Bolt та американська компанія Uber. Яка із служб ухилялась від податків, правоохоронці не уточнили.