На місце події викликали поліцію, яка виявила у салоні авто Renault Logan газовий балончик

Сихівський районний суд Львова визнав винним водія таксі Bolt Павла Єграшіна, який під час конфлікту з 14-річною пасажиркою розпилив їй в обличчя газовий балончик. Водія засудили до 200 годин громадських робіт та зобов’язали виплатити дівчині 10 тис. грн.

Інцидент трапився у вересні 2020 року біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові. 14-річна дівчина їхала з центру Львова на таксі Renault Logan з сервісу Bolt та дорогою у неї з таксистом Павлом Єграшіним виник конфлікт. На проспекті Червоної Калини дівчина вийшла з авто, так і не доїхавши до місця призначення. Обурений поведінкою пасажирки 30-річний водій наздогнав її на вулиці та розпилив в обличчя газовий балончик Кобра-1Н.

Дівчина записувала усе на відео та виклала на свою сторінку у Instagram. На цих відео вона поводилась зухвало. Пасажирка розповідала, що водієві довелося чекати, бо вона трохи затрималася. Крім того, 14-річна львів’янка робила йому зауваження, мовляв водій повільно їде. Дівчина просила висадити її або їхати швидше.

Зрештою дівчина кинула гроші таксисту і вийшла з машини, не доїхавши до місця призначення. Коли вона вже була на вулиці, водій їй сигналив, а потім вийшов з авто та розпилив їй в обличчя газ з балончика.

У вироку суду вказано, що дівчині спричинили «ушкодження рогівок обох очей у вигляді «точкових мікроерозій». У суді водій Павло Єграшін визнав свою провину.

Дослідивши матеріали справи, суддя Олена Горбань визнала Павла Єграшіна винним у заподіянні легких тілесних ушкоджень та призначила його покарання – 200 годин громадських робіт. Він також має виплатити дівчині 10 тис. грн моральної компенсації.

Після цього інциденту у компанії Bolt повідомляли, що відсторонять водія від платформи, у вироку вказано, що наразі чоловік ніде не працює.