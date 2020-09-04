У машині водія Bolt правоохоронці виявили газовий балончик (фото поліції)

У п’ятницю, 4 вересня, дорогою з центру Львова на Сихів, водій сервісу Bolt конфліктував з неповнолітньою пасажиркою таксі. На проспекті Червоної Калини дівчина вийшла з авто, так і не доїхавши до місця призначення. Обурений поведінкою пасажирки 30-річний водій наздогнав її на вулиці та розпилив в обличчя газовий балончик Терен-1М. Його вже затримала поліція.

Випадок стався близько 11:20. Потерпіла 14-річна Роксолана К. записувала на відео свою поїздку в таксі. Вона виклала це відео в своєму сторіз в Instagram. На відео дівчина розповідає, що водієві довелося чекати, бо вона трохи затрималася. Крім того, вона робить йому зауваження, мовляв водій повільно їде. Дівчина просить її висадити або їхати швидше. Також пасажирка розповідає, що чоловік розмовляв за кермом по телефону.

Відео неповнолітньої Роксолани К., яке вона записувала, коли їхала у таксі

Зрештою Роксолана К. кинула гроші таксисту і вийшла з машини, не доїхавши до місця призначення. Вона записала цей момент на відео. Коли дівчина вже була на вулиці, водій їй сигналив, а потім вийшов з авто та бризнув їй в обличчя з газового балончика. Щоправда, самого водія на відео не зафіксовано.

За словами перехожих дівчині стало погано і їй викликали швидку. На місце також приїхали патрульні, які обстежили навколишній район і знайшли таксі. В машині біля коробки передач лежав і газовий балончик Терен-1М.

Балончик Терен-1М, який поліція виявила в машині водія сервісу Bolt

Водієм виявився 30-річний львів'янин, зараз він у Сихівському відділку поліції дає пояснення щодо своїх дій. Батьки дівчини написали на нього заяву.

Журналісти ZAXID.NET звернулися по коментар до компанії Bolt, однак відповіді наразі не отримали.