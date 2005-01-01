Uber: деградація замість революції

Минув рік з часу протестів львівських таксистів проти приходу компаній Uber і «Яндекс.Таксі» на місцевий ринок. Пристрасті вщухли, але не сталося ані трагедії, ані обіцяного дива. Однак у тихій заводі відбуваються бурхливі, хоча й приховані для стороннього ока процеси. ZAXID.NET з'ясував, як саме Uber змінив ринок таксі у Львові.

Ні обіцянок, ні пробачень

Uber приїхав за три хвилини – брендований фірмовою наліпкою Renault Laguna без переднього бампера і на польських «бляхах». «Бо зручно! О другій ночі з Рясного на таксі не виїдеш, а на Uber є шанс зловити замовлення. І до клієнта ближче стало. Не треба стояти десятим в списку, бо так поставив оператор», – розповідає водій Ігор. На Uber він перейшов півтора місяці тому, але звичайне таксі не покинув. Водій скаржиться, що не всі львівські фірми працюють з авто на «бляхах». Uber бере всіх, потрібно лише оформити українську «цивілку».

Ігор один із шести тисяч львівських таксистів, які працювали на ринку таксі у Львові до приходу чудо-компанії зі США. Ще одна тисяча почала возити людей вже у 2017 році саме завдяки появі Uber. Тож обіцянки про те, що нова технологія зменшить кількість автомобілів і розвантажить міські вулиці, не справдилися. Uber став додатковою опцією заробітку досвідчених таксистів і стимулював кількісне зростання цеху.

Однак якісних змін не відбулося: рівень сервісу і цін залишився приблизно на тому ж рівні, а тінізація ринку помітно зросла. Про це розповідає Сергій Партика – власник фірми Lviv Hotel Taxi, яка обслуговує львівські готелі. Їхні послуги коштують вдвічі дорожче, порівняно з іншими фірмами таксі, Uber чи Uklon. «У нас окрема ніша і сервіс відповідний, однак на початку існувала небезпека, що й наші водії перекинуться на Uber. Кілька місяців їм сипали бонусами, як гречкою. Якби продовжували в тому ж темпі, то забрали б собі 90% львівського ринку», – розповідає підприємець. За ринок у Львові дійсно тривала затята боротьба. Сьогодні львів'яни все частіше викликають таксі з допомогою мобільних додатків. За даними нещодавнього опитування на замовлення Міжнародного республіканського інституту додатками Uber і Uklon користуються 25% львів'ян.

Наразі чверть львів'ян користується мобільними додатками Uber і Uklon (клікніть для збільшення)

Рік тому аж дві гучні маркетингові кампанії Uber і «Яндекс.Таксі» струсонули Львів. Таксисти відповіли страйками і протестами, під час яких головним ворогом називали російський сервіс від «Яндекс». Росіяни врешті пішли з українського ринку, а от Uber закріпився і розширив свою присутність до семи міст. Крім Львова зараз послугами компанії можна скористатися в Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі і Вінниці.

У багатьох випадках запуск мобільного таксі публічно підтримували керівники міст. Зокрема, палким прихильником Uber в Києві був Віталій Кличко: «Впевнений в тому, що кияни в найближчі часи зможуть оцінити наскільки це вигідно, комфортно і сучасно, технологічно. І найважливіше, що це легальний і прозорий бізнес». Чиновники заявляли про прихід серйозного інвестора, а українці сподівалися, що Uber оздоровить ринок, підвищить рівень сервісу та зруйнує тіньові схеми. Керівники компанії заявляли, що працюватимуть офіційно, а всі розрахунки між клієнтами і водіями відбуватимуться у безготівковій формі.

Колона машин львівських таксистів під час протестів проти Uber і Яндекс.Таксі у березні 2017 року

Однак замість того, щоб підвищувати планку якості, керівники Uber в Україні з перших днів почали відмовлятися від заявлених намірів і принципів. Оплату готівкою спочатку ввели, як тестову опцію для «обмеженої кількості користувачів», однак згодом вона стала звичним способом розрахунку. Поступово компанія знівелювала вимоги і до стану автомобілів.

Сьогодні у Львові близько 80% автомобілів Uber – це старі машини на польських номерах. Через брак водіїв компанія суттєво знизила вимоги щодо року випуску авто. Якщо спочатку Uber декларував, що працювати можна лише на машинах не старших п'яти років, то тепер віковий ценз проходять машини від 1995 року випуску. Попри сумнівний технічний стан ці транспортні засоби щодня перевозять тисячі пасажирів. До того ж поява Uber посприяла переходу водіїв з легального поля бізнесу «в тінь». «Раніше у Львові близько 90% таксі працювали нелегально, а тепер «у тіні» їздить 98-99% машин», – розповідає Сергій Партика. Він додає, що частиною маркетингової кампанії Uber досі залишаються обіцянки високого заробітку – до 40 тис. грн на місяць. Однак навіть, щоб наблизитися до такої суми, потрібно їздити на «Ланосах» чи старих машинах з Польщі, які за рік доведеться викинути на звалище. Саме таку стратегію й обрали львівські водії Uber.

Uber і парнери: як працює бізнес-модель?

Однак в який спосіб компанія, що заявляла про свою цивілізаційну місію, спричинила ще більшу деградацію і тінізацію ринку? Справа в тому, що безпосередньо з водіями в Україні компанія Uber не працює. Співпраця відбувається за участі посередників, яких називають «партнерами Uber». В інтернеті можна легко знайти сайти численних партнерів і почати з ними співпрацювати.

Які ж вимоги ставить Uber до своїх партнерів? Це можна з'ясувати в львівському офісі компанії, який знаходиться в одному з коворкінгів у центрі міста. Єдина працівниця цього офісу – дівчина на ім'я Дана. Вона підтвердила, що будь-хто може стати партнером Uber. Для цього потрібно зареєструвати ФОП і відкрити банківський рахунок. Uber забиратиме собі 25% з кожного замовлення.

Офіс Uber у Львові можна знайти за такими підказками

В умови співпраці між партнерами і водіями компанія не втручається. Скільки водій платитиме партнерові – справа особистої домовленості між ними. Відповідальність за водія несе партнер, який повинен вчасно сплачувати кошти з усіх замовлень. Uber щотижня надсилає на рахунки партнерів їхню частку. Стан автомобілів компанія не перевіряє, їхній вік і країна реєстрації значення не мають.

Найпростіший бізнес-план виглядає так:

Крок 1. Зареєструватися партнером Uber

Крок 2. Пригнати кілька старих авто з Польщі

Крок 3. Нелегально найняти на роботу водіїв

Вартість автомобілів можна «відбити» всього за кілька місяців, далі – чистий, хоча й нетривалий прибуток. Такий собі одноразовий бізнес: старі машини відпрацьовують ресурс і відправляються на шрот. Тоді можна замінити автопарк ще одну партію зношених машин.

Водночас можливість готівкових розрахунків дає можливість водіям зловживати довірою партнера. Uber знімає кошти за кожне замовлення з віртуального рахунку водія. Таким чином водії, що здійснюють більшість поїздок за готівку, можуть довести баланс свого рахунку до негативного і не повернути борг партнерові. Компанія Uber не практикує жорсткого блокування таких водіїв, тож у них існує можливість зареєструвати співпрацю з іншим партнером і продовжити працювати в системі. Такі прецеденти не рідкість.

Брендований автомобіль сервісу Uber у Львові

Водії, що працюють на Uber, взагалі не проходять жодних перевірок щодо легальності їхньої підприємницької діяльності чи технічного стану авто, а пасажири жодним чином не захищені від наслідків ДТП. Попри всі ці обставини від 35 тис. до 50 тис. львів’ян і гостей міста щодоби користуються послугами традиційного таксі, а також Uber і Uklon. Середній чек становить 75 грн, тож обсяг тіньового ринку таксі у Львові за найскромнішими підрахунками сягає 90 млн грн на місяць.

Компанія Uber починала свою діяльність у США як порушник ліцензованих норм, однак в Україні опинилася в ситуації відсутності будь-яких обмежень. Тож чи варто дивуватися, що в нас Uber так і не створив жодних етичних принципів чи професійних стандартів, а лише перейняв загальноприйняті правила гри і довів їх до краю. Врешті Uber в Україні перетворився на ще одне звичайне таксі. В Києві його тепер можна викликати навіть по телефону. Бо зручно!